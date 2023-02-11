В Україні запрацювали ще два блоки АЕС, дефіцит генерації знизиться, – Міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про завершення середнього планово-попереджувального ремонту енергоблоку однієї з українських АЕС та підключення його до електромережі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики

"Попри вчорашні намагання країни-терориста залишити українців без світла і тепла, ситуація в українській енергосистемі контрольована", – зазначив міністр під час відвідування однієї з АЕС.

Також Галущенко відвідав машинну залу іншого енергоблока, де завершився відновлювальний із заміною ротора ремонт турбогенератора.

Як наголосили в Міненерго, завдяки цьому сьогодні енергоблок повернувся на свою максимальну потужність, додавши до енергосистеми ще 220 МВт електроенергії.

"Тож тепер в енергосистемі України працюють усі дев’ять енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території. Ще 6 енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені", – уточнили в міністерстві.

За словами міністра, сьогоднішня подія суттєво зменшить дефіцит генерації в енергосистемі та дозволить скоротити тривалість відключень електроенергії.