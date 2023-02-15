Видатки на засоби реабілітації для людей із інвалідністю збільшено на 60%, – Мінсоцполітики

На фінансування видатків, спрямованих на забезпечення осіб та дітей з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації, у державному бюджеті на 2023 рік передбачено близько 3,3 млрд грн, що на понад 60% більше, ніж у 2022 році.

Зважаючи на подальше зростання кількості українців, які отримали інвалідність через повномасштабну війну, розв’язану РФ, уряд затвердив постанову №120 щодо порядку використання коштів за новою бюджетною програмою "Соціальний захист осіб з інвалідністю".

У держбюджеті також передбачені виплати компенсацій за самостійно придбані засоби реабілітації, надання послуг з післягарантійного ремонту та технічного обслуговування засобів реабілітації.

Наразі держава працює вже більш ніж зі 100 підприємствами усіх форм власності, які виготовляють та ремонтують допоміжні засоби реабілітації, що відповідають вимогам технічних регламентів. Оплата з державного бюджету виготовлення протезів та ортезів створила можливість громадянам самостійно обрати виробника.

Також у співпраці з МОЗ, запроваджено залучення до складу мультидисциплінарних реабілітаційних команд закладів охорони здоров’я ортезистів і протезистів, діяльність яких фінансує Мінсоцполітики.

Нова модель надання реабілітаційної допомоги, за якої фахівець з протезування починає працювати з пацієнтом одразу в лікарні, забезпечує значно якісніше відновлення й повернення їх до активного життя.

Продовженням політики підтримки, реабілітації та подальшої соціалізації людей з інвалідністю, яку сьогодні провадить держава, має бути прийняття законопроєкту 5344 Д, спрямованого на забезпечення права осіб з інвалідністю на працю.

Серед новацій у проєкті закону: запровадження сплати цільового внеску для підприємств замість штрафів за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, розширення можливостей для працевлаштування осіб з інвалідністю, створення спеціального фонду держбюджету для підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю шляхом накопичення внесків роботодавців тощо.

Кошти бюджетної програми "Соціальний захист осіб з інвалідністю" у 2023 році будуть спрямовані, зокрема, на: