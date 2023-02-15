"Газпром" збільшив транзит газу через Україну до максимуму за останній місяць

Заявка російського "Газпрому" на транзит газу через Україну зросла до максимального значення за місяць з 15 січня – до 35,8 млн кубометрів.

Про це свідчать дані "Оператора ГТС України", передає Інтерфакс-Україна.



Так, ОГТС повідомив, що прийняв від "Газпрому" заявку на транзит на середу обсягом 35,8 млн кубометрів, тоді як показник у вівторок становив 30,8 млн кубометрів.

Потужності заявлені лише по одній із двох точок входу до ГТС країни – газовимірювальній станції "Суджа". Коридором через ГВС "Сохранівка" заявки не прийнято.



Водночас рівень запасів газу в Європі скоротився до 65,66% – це на 20 відсоткових пунктів вище за середній показник на ту ж дату за останні п'ять років.



Тепла погода у жовтні, листопаді та січні, а також заходи економії призвели до того, що на даний момент рівень резервів у європейських ПСГ є максимальним за всю історію спостережень.

Як повідомлялося, у січні "Газпром" поступово зменшував транзит газу через Україну. На початку року обсяг прокачування газу через Україну становив 43,3 млн кубометрів на добу.

Вже тоді обсяги транзиту російського газу були втричі меншими від заброньованої російським "Газпромом" гарантованої потужності в обсязі 109,6 млн кубометрів на добу. Довгостроковий контракт, укладений на 2020-2024 роки на умовах "качай або плати" передбачає, що Росія повинна оплачувати весь заброньований обсяг – у 2023 році це 40 млрд кубометрів.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму – близько 20 мільярдів кубометрів.

Наразі постачання російського газу до Європи здійснюється лише українським маршрутом та "Турецьким потоком".