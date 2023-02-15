США уклали контракти на $522 мільйони для виробництва артилерійських снарядів для України

Сполучені Штати уклали контракти з двома компаніями на виробництво снарядів для гаубиць калібру 155 мм, щоб закривати потреби України.

Як пише AFP, відповідне рішення ухвалили ще в кінці січня на тлі побоювань, що в умовах війни високої інтенсивності запаси зі складів США та інших союзників почнуть закінчуватися, передає Європейська правда.

Снаряди замовили у Northrop Grumman Systems Corp та Global Military Products Inc, перші партії мають надійти вже у березні цього року. Контракт профінансують з коштів Ініціативи безпекової підтримки України, створеної Пентагоном.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю Контактної групи з оборони України теж відкрито зауважив, що у цій війні використовується велетенська кількість артснарядів і ЗСУ зараз вистрілюють їх швидшими темпами, ніж західна промисловість встигає виробляти нові на стандартній потужності.