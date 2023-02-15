Дефіциту в енергосистемі немає вже четверту добу поспіль, – "Укренерго"

Споживання електроенергії дещо знизилось, порівняно з початком тижня. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже четверту добу поспіль і сьогодні не прогнозується.

Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.

Водночас виведено в аварійний ремонт енергоблок на одній з електростанцій. Але при цьому включено в роботу після ремонту один з енергоблоків на іншій електростанції.

Також інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через нехарактерне для зими водопілля мають багато ресурсів. Крім того, наголошують енергетики, завдяки сприятливій погоді зростає генерація з відновлюваних джерел енергії.

"Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. При зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка у Сумській та Житомирській областях", – йдеться у повідомленні.

Утім, виміри в Івано-Франківській та Тернопільській областях перенесені на 21 лютого, що пов’язано зі зміною звичного режиму споживання у цих регіонах під час релігійних свят.

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є незначні мережеві обмеження.