Проросійський нардеп Бойко може стояти за офшором, який володіє енергокомпаніями в Україні. ВIДЕО

Народний депутат від забороненої судом "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко може володіти низкою українських енергопідприємств через офшор з Кайманових островів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Згідно з даними кіпрських аудиторів, фірма RC Natural Resources Fund згадується як засновник кіпрської компанії, яка володіє кількома енергопідприємствами в Україні. Усі ці енергоактиви здавна неофіційно пов’язують з Юрієм Бойком, а один з них у 2020 році офіційно перейшов у власність старшого сина Бойка.

Так, згаданий офшор аудитори називають засновником фірми San Posidanius Investments Limited попри те, що в офіційних витягах з комерційного реєстру Кіпра і в українському реєстрі її засновником фігурує юрист Рубен Захарян.

San Posidanius в Україні володіє, зокрема:

75% акцій "Волиньобленерго" (з 2020-го року акції переписані на інвестфонд старшого сина Юрія Бойка, партнер – Костянтин Григоришин),

100% Харківської ТЭЦ-5,

100% "КЗР Петролеум" (газові родовища в Україні),

50% "Азов Петролеум Ллс" (газові родовища в Україні, володіє через ITSH Holding GmbH, партнер – Вадим Новинський).

Крім того, San Posidanius Investments Limited володіє: 50% компанії Beklentsa Management Ltd (Британські Віргінські острови), 50% австрійської компанії ITSH Holding GmbH, 99% австрійської ITONS Holding GmbH (у 2019 почала ліквідацію) та раніше володіла 99% української фірми "Укрістгаз" (нині ліквідована).

Усі згадані українські енергоактиви, що записані на кіпрську San Posidanius Investments Limited, і раніше неофіційно пов’язували з Юрієм Бойко. Але він ніколи не декларував ці активи як власні попри вимоги закону.

У 2020 році саме син Бойка Анатолій став кінцевим власником 75% "Волиньобленерго" замість San Posidanius Investments Limited.

Зміна кінцевого власника обленерго з номінального юриста на сина Бойка вказує на імовірну легалізацію обленерго на родині Бойка. 75% "Волиньобленерго" пов’язували з Юрієм Бойком ще з часів їх приватизації у 2013 році. Тоді Бойко працював віцепрем’єром в команді Януковича.

"Якщо австрійській юрист Рубен Захарян насправді діє в інтересах фонду з Кайманових островів, як пишуть кіпрські аудитори, це означає, що Юрій Бойко може мати стосунок і до острівного RC Natural Resources Fund", – кажуть журналісти.

Компанія RC Natural Resources Fund створена на Кайманових островах у 2011 році. В той час Юрій Бойко був міністром енергетики за часів Януковича. Директорами фонду зазначені Michail Mavropoulos Stoliarenko, Michael Halsey і JTC Directors (Cayman) Limited. Публічне розкриття бенефіціарів компаній на Кайманових островах відсутнє.

У попередні роки родина Бойко звела великі маєтки поблизу Києва, зокрема в Іванковичах, у Гнідині і на дамбі Київського водосховища. Крім того, у 2020 році дружина Бойка придбала понад 50 га землі під столицею. Усе це на фоні відсутності в Бойка офіційних бізнес-активів.

На його дружині є лише київська компанія "Столична нерухомість", яка володіє 600 кв м в Києві і здає їх в оренду (в останній публічній декларації політика також присутні акції заводу в окупованому Луганську і кілька акцій "Укрнафти").

Сам Бойко роками користується послугами охоронців і авто супроводу, які також ніколи не декларував.

До того ждружина Юрія Бойка щонайменше до 2018 року отримувала зарплату в рублях від бізнесу росіянина Мирона Горіловського – найбільшого виробника полімерних труб на території країни-агресора, який отримав підряди на проєкти в окупованому Криму. Віра Бойко також має квартиру в центрі Москви.