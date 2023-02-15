До Ради надійшли заяви Королевської та Солода про складання повноважень нардепів

До Верховної Ради надійшли заяви про складання повноважень від народних депутатів від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода.

Про це повідомив голова ВР Руслан Стефакчук у Facebook.

"Королевська Н.Ю. Солод Ю.В. Заяви на складання повноважень народного депутата України до Верховної Ради України надійшли. Офіційно. Відповідно і позбавлення мандатів відбудеться у законний спосіб, згідно Конституції України. Очікуємо на заяви інших втікачів", – зазначив він.

Про те, що Королевська та Солод вирішили скласти мандати нардепів, стало відомо ще наприкінці січня.

Як повідомлялося, 13 січня Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова. Перших чотирьох – через позбавлення громадянства, останнього – за власною заявою.