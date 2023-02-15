Правоохоронці проводять обшуки в офісі української ІТ-компанії MacPaw (оновлено)

В офісі української IT-компанії MacPaw та в будинку її очільника Олександра Косована правоохоронці проводять обшуками.

Про це сам Косован повідомив у Facebook.

За його словами, "причиною обшуків стало бажання чиновників заволодіти земельними ділянками, які MacPaw законно придбала у період з 2016 по 2021 роки".

"Ми не виключаємо, що через недосконалості у земельному законодавстві і його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовцями. Тому ми надаємо правоохоронцям всю запитувану інформацію та більш ніж три роки ведемо діалог з місцевою владою, щоб виправити ці помилки та мати можливість створити дійсно цікавий і цінний проєкт в Україні", – зазначив Косован.

Він додав, що до обшуків компанія надала слідчим усі необхідні документи, "тобто обшуки – необов’язковий захід, але держслужбовці вирішили інакше".

Компанія не виключає, що через недосконалості в земельному законодавстві та його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовцями.

"Тому ми надаємо правоохоронцям усю запитувану інформацію та більш ніж три роки ведемо діалог із місцевою владою, щоб виправити ці помилки та мати можливість створити дійсно цікавий і цінний проєкт в Україні", – додав гендиректор.

За його словами, MacPaw інвестував десятки мільйонів доларів у розвиток ділянок.

"Ними зацікавилися чиновники, які тепер намагаються відібрати ці землі та актив", – наголосив Косован.

Згодом він повідомив dev.ua, що в його будинку вилучили компютерну техніку, а в офісі також пройшли обшуки. Він також повідомив, що обшук проводить прокуратура спеціалізованної екологічної прокуратури, головне слідче управління національної поліції та оперативні працівники.

За даними судового реєстру, правоохоронці мають претензії до ТОВ "Макпау Проперті Менеджмент" через ймовірні порушення у процесі будівництва комплексу відпочинку "IT-Relax" на території Циблівської сільської об'єднаної громади у Бориспільському районі на Київщині, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кримінальне провадження було відкрито у червні 2021 року. Основні звинувачення – нецільове використання земель сільгосппризначення та будівництво об'єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра.

Заснована Косовано в 2008 році MacPaw є компанією з розробки програмного забезпечення. Основні продукти – CleanMyMac X, ClearVPN, Setapp та Gemini, Unarchiver. Заявлена кількість користувачів перевищує 30 млн.