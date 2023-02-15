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Американський виробник припинив постачання "Віагри" в РФ

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таблетки,витамины
Американська компанія Viatris призупинила постачання в Росію препарату "Віагра" у таблетках.

Про це російському "Інтерфаксу" повідомили у пресслужбі Мінпромторгу РФ.

"У 2022 році ТОВ "Віатріс" поінформувало про зупинення постачання препарату "Віагра" у лікарській формі "таблетки", – заявили у відомстві.

Там зазначили, що виробництво препарату "не локалізовано в Росії".

Утім, запевнили, що технологічна можливість виробництва препаратів із такою самою діючою речовиною (силденафіл) є у восьми російських фармкомпаніях.

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Ашотам не потрібна.
  • IgorYakovlevich
    Ничего. Если что, приятель Мехмет подменит.
  • Олексій Капуттскій
    Корень женьшеня отлично помогает. Главное,найти корень побольше и привязать покрепче
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