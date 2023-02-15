Американський виробник припинив постачання "Віагри" в РФ
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Американська компанія Viatris призупинила постачання в Росію препарату "Віагра" у таблетках.
Про це російському "Інтерфаксу" повідомили у пресслужбі Мінпромторгу РФ.
"У 2022 році ТОВ "Віатріс" поінформувало про зупинення постачання препарату "Віагра" у лікарській формі "таблетки", – заявили у відомстві.
Там зазначили, що виробництво препарату "не локалізовано в Росії".
Утім, запевнили, що технологічна можливість виробництва препаратів із такою самою діючою речовиною (силденафіл) є у восьми російських фармкомпаніях.