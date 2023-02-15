Єврокомісія хоче змусити банки розкривати інформацію про заморожені активи РФ, – Bloomberg

Європейський Союз готовий зобов’язати банки повідомляти інформацію про активи російського Центробанку в межах десятого пакету санкцій блоку.

Про це пише Bloomberg із посиланням на проєкти пропозицій Єврокомісії.



Отримання уявлення про масштаби активів Центробанку РФ та інших підсанкційних державних активів розглядається як перший крок до вивчення варіантів використання цих коштів для відновлення України.



Європейська комісія також запропонувала посилити зобов’язання щодо звітності про заморожені активи, пов’язані з російськими компаніями та особами, які потрапили під санкції, і запропонувала накладати штрафи до 50 тис. євро для фізичних осіб і 10% річного обороту для юридичних осіб за ненадання необхідної інформації.



ЄС має намір ухвалити десятий пакет санкцій наступного тижня, напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, нові фінансові санкції торкнуться чотирьох російських банків, серед яких найбільший приватний банк РФ "Альфа-банк".

Водночас до санкційного списку включать близько 130 організацій і осіб. До них належать російські військові керівники, ставленики РФ на окупованих територіях, пропагандистські ЗМІ, а також компанії та особи в інших країнах, пов’язані з російською агресією, зокрема в Малі та Ірані.

Крім того ЄС планує запровадити заборону на імпорт до ЄС російської гуми, асфальту та бітуму та експорт до Росії вантажівок, інших важких транспортних засобів, будівельних машин, насосів та транспорту, що використовуються в будівельному секторі. Пакет також включає додаткові заборони на експорт електронних компонентів, які Росія може використовувати для виробництва зброї.