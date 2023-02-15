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Російський рубль впав до мінімуму за десять місяців

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доллар,евро,рубль
Курс євро під час торгів Московської біржі 15 лютого перевищив 80 рублів, що є максимальним значенням за десять місяців.

Як пише Meduza, востаннє курс євро перевищував 80 рублів 25 квітня 2022 року.

Водночас,за даними біржі, долар коштує трохи вище 74 рублів, що також є максимальним значенням з 25 квітня 2022 року.

Російська валюта почала знижуватися щодо долара в кінці грудня 2022 року. Так, 21 грудня євро перевищив позначку 75 рублів, а долар – 70 рублів. Падіння рубля почалося після того, як країни Заходу погодили введення стелі цін на російську нафту.

Наразі рубль продовжує падати на тлі новин про десятий пакет санкцій ЄС та падіння цін на нафту, зазначають експерти. 

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    скоро за миллионы "похоронных" руцкие бабы могут купить фуфырик бояры, шоб выпить за здоровье подохшего ))
  • Mora Zfayfer
    .

    рЖубль
  • Птн Пнх 76a150e3
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