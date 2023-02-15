Україну знову чекає дефіцит електроенергії через ремонти електростанцій, – ДТЕК

Заплановане найближчим часом виведення у ремонти деяких блоків атомної та теплової генерації, а також закінчення паводку може призвести до дефіциту електроенергії.

Про це виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук заявив у ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ситуація в енергосистемі покращилася через низку факторів, але її не можна назвати стабільною, тому що вже через деякий час у нас плануються регламентні роботи на деяких блоках атомної та теплової генерації, закінчиться повінь, тому ситуація змінюватиметься, і можливо, знову виникатиме дефіцит ресурсу", – сказав топменеджер ДТЕК.

Він пояснив відсутність дефіциту електроенергії у останні чотири дні потеплінням, збільшенням виробництва електроенергії з ВДЕ, запуском блоків атомної та відновлення блоків теплової генерації, впливом паводку, а також імпорту електроенергії з ЄС для потреб промислових підприємств.

"В результаті цього у нас збалансованість в енергосистемі. Така ситуація триватиме, доки буде комбінація цих компонентів. Чи є ситуація стабільною? Ні. Треба працювати далі для того, щоб її покращувати", – наголосив Сахарук.

Він нагадав, що 75% теплової генерації пошкоджено або зруйновано ворожими обстрілами, і над її відновленням продовжується робота.

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За його словами, ситуацію в Одесі та Одеському районі, які постраждали внаслідок аварії у мережах НЕК "Укренерго" 4 лютого, вдалося покращити, хоча вона залишається досить складною.

"За останній тиждень "Укренерго" разом з іншими енергетиками, у тому числі нашої компанії, проробили титанічну роботу та знайшли способи збільшити обсяги передачі електроенергії до Одеси та Одеського району. Роботи продовжуються. Ще кілька тижнів потрібно, щоб остаточно стабілізувати ситуацію, умови, що не буде нових обстрілів росіян", – пояснив топменеджер ДТЕК.

Він уточнив, що світло в Одесі та Одеському районі в середньому на добу подається до 19 годин, але поки що через стан мереж неможливо доставити необхідний обсяг електроенергії споживачеві.

Як повідомлялося, за даними "Укренерго", у середу, 15 лютого, споживання електроенергії дещо знизилось, порівняно з початком тижня. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже четверту добу поспіль і сьогодні не прогнозується.