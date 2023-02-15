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Нацкомісія схвалила проєкти постанов для перегляду тарифів шістьох обленерго у зоні бойових дій

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електроенергія,електрика,світло,леп
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про схвалення проєктів постанов про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії та оприлюднення їх на офіційному вебсайті НКРЕКП для одержання зауважень і пропозицій.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 14 лютого.

Йдеться про такі обленерго як:

  • АТ "ДТЕК Донецькі електромережі";
  • ПАТ "Запоріжжяобленерго";
  • АТ "Херсонобленерго";
  • ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі";
  • ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання";
  • ДП "Регіональні мережі".

Як наголосили в Нацкомісії остаточні рішення про перегляд тарифів для указаних обленерго відповідно до встановленої процедури ухвалюватимуть вже за результатами розгляду зауважень і пропозицій від усіх зацікавлених сторін в разі їх надходження.

Автор: Михайло Орлюк

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