Нацкомісія схвалила проєкти постанов для перегляду тарифів шістьох обленерго у зоні бойових дій
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про схвалення проєктів постанов про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії та оприлюднення їх на офіційному вебсайті НКРЕКП для одержання зауважень і пропозицій.
Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 14 лютого.
Йдеться про такі обленерго як:
- АТ "ДТЕК Донецькі електромережі";
- ПАТ "Запоріжжяобленерго";
- АТ "Херсонобленерго";
- ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі";
- ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання";
- ДП "Регіональні мережі".
Як наголосили в Нацкомісії остаточні рішення про перегляд тарифів для указаних обленерго відповідно до встановленої процедури ухвалюватимуть вже за результатами розгляду зауважень і пропозицій від усіх зацікавлених сторін в разі їх надходження.