Нацкомісія зобов’язала обленерго адресно повідомляти зареєстрованих споживачів про відключення світла

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зобов’язала операторів систем розподілу ("обленерго") адресно повідомляти авторизованих споживачів про актуальну інформацію щодо перерв у електроживленні.

Відповідні зміни до нормативних актів, які регулюють діяльність операторів систем розподілу під час воєнного стану, регулятор ухвалив на засіданні 14 лютого, повідомляється на сайті НКРЕКП.

Зокрема, регулятор зобов’язав операторів систем розподілу забезпечити:

розміщення на власному офіційному вебсайті інформації про час початку та закінчення перерви електроживлення об’єкта споживача із зазначенням, у тому числі назв перерв;

розміщення на власному офіційному вебсайті актуальних графіків погодинного відключення об’єктів споживачів;

адресне повідомлення споживачів, які попередньо пройшли авторизацію на відповідних електронних сервісах, за їх запитом про актуальну інформацію щодо відповідної перерви в електроживленні.

Додатково визначено вимоги щодо інформації, яка має міститися у повідомлені про час початку та очікуваного закінчення відповідної перерви електроживлення.

Також електропостачальників зобов'язали повідомляти споживачам про наявні ресурси операторів систем розподілу для отримання актуальної інформації про перерви електропостачання шляхом розміщення відповідної інформації:

на власних офіційних вебсайтах в мережі інтернет;

на платіжних документах;

за допомогою засобів електронного зв’язку тощо.

Крім того, операторам систем рекомендовано здійснювати адресне повідомлення споживачів про перерви в електроживленні внаслідок застосування заходів з обмеження споживання за допомогою засобів електронного зв’язку.

"Таке рішення регулятора має сприяти більшій поінформованості споживачів, а також забезпеченню дієвого контролю за дотриманням операторами систем розподілу принципів соціальної справедливості та недискримінації при здійсненні заходів з обмеження електропостачання споживачів", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, за даними "Укренерго", у середу, 15 лютого, споживання електроенергії дещо знизилось, порівняно з початком тижня. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже четверту добу поспіль і сьогодні не прогнозується.