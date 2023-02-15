Російські стоматологи скаржаться на брак препаратів та обладнання через санкції, – ЗМІ

Російські стоматологи через санкції та вихід міжнародних компаній з Росії зіткнулися з труднощами при закупівлі необхідних для роботи препаратів та обладнання для лікування зубів.

Про це пише російське інформагентство РБК із посиланням на представників кількох стоматологічних клінік.

Вони поскаржилися, що ще у березні минулого року почалися проблеми з постачаннями "Убістезину" – популярного місцевого анестетика. Його виробляє американська компанія 3M, яка навесні 2022 року оголосила про вихід з Росії у відповідь на розв'язану нею війну проти України.

"З "Убістезином" справді є складнощі: його фактично немає. Якщо порівнювати "Убістезін" з російськими аналогами, то вони суттєво гірші за ефективністю", – визнав медичний директор стоматологій "Дентал Фентезі" та Belgravia Dental Studio Святослав Коба.

Водночас він зазначив, що на російському ринку залишається достатня кількість інших іноземних препаратів.

Американський анестетик не постачається до Росії "вже тривалий час", підтвердили в центрі впровадження фармдистриб'ютора "Протек".

За словами представників клінік, також існують проблеми із закупівлею стоматологічного цементу "Вітремер", який не має аналогів на російському ринку. Крім того, відчувається дефіцит шліфувальних дисків, що виробляються американською 3M.

"Вітчизняний аналог поступається імпортному матеріалу за якістю. Абразивність дисків низька, і для первинного шліфування пломби потрібен не один диск, а два і більше, що здорожчує лікування та збільшує його час", – пояснив стоматолог-терапевт "Першої сімейної клініки Петербурга" Ірина Лукашенок.

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Головна медсестра клініки Олена Березіна повідомила, що іноземні виробники також обмежили постачання до Росії стоматологічних борів. На місцевому ж ринку "дуже мало виробників, які виготовляють інструменти, що обертаються", або "ці компанії не заявляють про себе в достатньому обсязі", зазначила вона.

Останнім часом також посилився брак продукції німецької KaVo: спреїв для наконечників, порошку для гігієни, запчастин для наконечників та установок. Також зникли з російського ринку капи для випрямлення зубів Invisalign.

Замінити стоматологічну продукцію виробників, що пішли, не вдасться, переконаний комерційний директор клініки "Ортодонт Комплекс" Єгор Ліщенко.

"У нас дуже високотехнологічна галузь. Якщо раптом, щоправда, закриється постачання, зокрема паралельний імпорт, за дуже багатьма позиціями не те що російських аналогів не знайдемо хорошої якості, а й китайських", – заявив він.