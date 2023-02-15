Російська Дума денонсувала конвенцію про кримінальну відповідальність за корупцію

Держдума РФ на засіданні у середу денонсувала Конвенцію Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію.

Відповідний законопроєкт вніс на розгляд парламенту російський президент Владімір Путін, повідомляють державні ЗМІ РФ.

Конвенцію було підписано від імені РФ у Страсбурзі 27 січня 1999 року та ратифікована Москвою у 2006 році.

У супровідних документах до проєкту, таке рішення Путіна пояснюється тим, що Комітет міністрів Ради Європи раніше вирішив припинити повноправне членство Росії в Групі держав проти корупції (ГРЕКО), яка здійснює моніторинг виконання конвенції. У результаті Росія позбавляється права голосу та права брати участь в обговоренні доповідей або їх прийнятті.

Наприкінці лютого 2022 року Рада Європи призупинила членство всіх представників Росії в організації у зв'язку з неспровокованим повномасштабним вторгненням в Україну. Після цього РФ заявила про вихід зі складу Ради Європи.