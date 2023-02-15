Єврокомісія хоче відключити російські "Альфа-банк" та "Тінькофф Банк" від SWIFT, – Reuters

Європейська комісія запропонувала ЄС відключити від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT у межах нових санкцій ще чотири російські банки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела в ЄС.

За їх словами, йдеться зокрема про "Альфа-банк", "Тінькофф Банк" та "Росбанк". Назву четвертого банку не уточнили.

За даними видання, під нові санкції також можуть потрапити російські асфальт і гума , а також сталь та алюміній, які використовують при будівництві.

Крім того, європейські країни хочуть посилити обмеження на експорт до Росії електронних схем, тепловізорів, транспорту.



Також планується посилити заходи контролю за продажем супутникових даних Китаю, які можуть бути передані Москві. Для того, щоб краще відстежувати санкції проти Росії, планується запровадити додаткові зобов'язання щодо звітності. Також очікується, що санкції можуть торкнутися арабської служби каналу RT.

Нагадаємо, 15 лютого Єврокомісія офіційно презентувала десятий пакет санкцій проти РФ. За словами президентки урсули фон дер Ляєн, експортні заборони охоплять товари на понад 11 млрд євро.

Як повідомлялося, раніше видання Politico з'ясувало, що Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти чотирьох російських банків, серед яких найбільший приватний банк РФ "Альфа-банк".