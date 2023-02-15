В Україні запустили проєкт із протидії кібершахрайству у фінансовій сфері

Проєкт із протидії кібершахрайству у фінансовому секторі, який запустили Національний координаційний центр кібербезпеки спільно з Національним банком України, покиликаний запобігти діяльності фішингових ресурсів для виманювання коштів українців. Таких ресурсів за 2022 рік було виявлено 4,5 тис.

"Навіть під час повномасштабної війни в Україні платіжне шахрайство не зникло. Навпаки, у 2022 році ми спостерігали суттєве збільшення його проявів. Найпоширенішим видом стала фейкова соціальна допомога від державних чи міжнародних організацій постраждалим від війни українцям. У 2022 році НБУ виявив близько 4,5 тис. фішингових ресурсів, для порівняння – у 2021 році ця цифра була значно меншою", – розповів заступник голови Національного банку України Олексій Шабан на пресбрифінгу щодо протидії кібершахрайству у фінансовому секторі, передає Укрінформ.

Саме фішинг залишається найпоширенішим методом шахрайства та засобом привласнення коштів і персональних даних в інтернеті.

"Із початком повномасштабної військової агресії фішинг став одним з напрямів гібридної війни РФ проти України. Адже десятки зловмисних груп, які проводять фішингові кампанії проти українських громадян, координуються російськими злочинцями, а ФСБ покриває їхні дії. Внаслідок цього кошти, які втрачають українці, використовуються для підтримки країни-терориста", – сказав заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк.

За підсумками 2021 року зловмисникам вдалося отримати 200 млн грн українських громадян. Але це статистика лише щодо тих, хто звернувся до НБУ та повідомив про правопорушення. Як зазначив Демедюк, реальна цифра втрачених коштів може бути вдвічі більшою.

Раніше повідомлялося, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє $60 млн на посилення кібербезпеки України. Це допоможе уряду захистити об’єкти критичної інфраструктури від російських кібератак, зокрема, енергетичну, телекомунікаційну та систем зберігання даних.