Прикордонники оформили 60 тисяч автомобілів із гуманітарними вантажами за рік

60 тис. автомобілів із гуманітарними вантажами оформлено на західному кордоні України.

Як повідомляє Адміністрація Державної прикордонної служби, гуманітарна допомога з держав Євросоюзу почала надходити вже з другого дня повномасштабного вторгнення РФ.

Протягом 355 днів протистояння ворогу Україна отримала 60 тис. автомобілів із матеріальними засобами. У середньому це близько 170 транспортних засобів упродовж доби, які везуть необхідні медикаменти, засоби гігієни, перев’язувальний матеріал, харчові продукти, одяг, побутові товари тощо.

У Держприкордонслужбі нагадали, що для якомога швидшого оформлення гумдопомоги в пунктах перетину кордону, де є технічна можливість, виділено окремі смуги руху для оформлення вантажів у пріоритетному порядку, а документальні процедури здійснюються у спрощеному форматі.

Як повідомлялося, станом на кінець 2022 року гуманітарні організації надали допомогу для 13,6 млн українців. Зараз в Україні працюють 700 гуманітарних організацій, серед яких як міжнародні агентства, так і місцеві неурядові організації та благодійні фонди.