Україна отримає від союзників військове обладнання на 200 мільйонів фунтів у рамках новоствореного фонду

Україна отримає обладнання, включно з танковими запчастинами, безпілотними авіаційними комплексами, засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, в рамках першого пакету багатомільйонного фінансування від Міжнародного фонду для України (МФУ).

Як повідомляє Міноборони Великої Британії, перший пакет обладнання був узгоджений Великою Британією, Нідерландами, Норвегією, Швецією та Данією. Ці партнери, разом із Ісландією та Литвою, зробили колективний внесок у фонд на загальну суму понад 520 млн фунтів стерлінгів, пише Європейська правда.

Очікувана вартість першого пакету допомоги, що становить понад 200 млн фунтів стерлінгів, включатиме життєво необхідні засоби у вигляді артилерійських боєприпасів, засобів морської розвідки, спостереження і рекогносцировки, а також запасних частин для техніки, в тому числі для танків.

"Цей пакет обладнання забезпечить значне посилення потенціалу Збройних Сил України та підтримає їхню здатність захищати свою країну. Міжнародний фонд для України, очолюваний Великою Британією, демонструє відданість Британії й наших членів Альянсу забезпеченню надання Україні життєво необхідної військової допомоги, необхідної для захисту від незаконного вторгнення Росії", – заявив міністр оборони Великої Британії.

Перший пакет підтримки МФУ отримав заявки від британських та міжнародних промислових постачальників, які мали на меті задовольнити пріоритетні потреби України у летальному та нелетальному обладнанні. Понад 40 країн подали понад 1 500 пропозицій у 11 сферах спроможностей.

Ініціатором фонду в серпні минулого року виступила Велика Британія. У Міноборони країни заявляли про гнучкий фонд із низьким рівнем бюрократії, який буде використовуватися для надання військової техніки та іншої підтримки Збройним Силам України. Фонд забезпечить стабільне надходження коштів не лише на закупівлю життєво необхідного нового озброєння, але й на технічне обслуговування та ремонт наявного, а також на навчання для підвищення ефективності Збройних Сил України на полі бою.