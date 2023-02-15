СБУ заблокувала спробу Росії заволодіти українськими суднами у Середземному морі. ФОТО

Служба безпеки України (СБУ) спільно і правоохоронними органами Королівства Іспанія запобігла спробам Рсії привласнити майно воднотранспортного держпідприємства України.

Як повідомляє пресцентр СБУ, керівництво підсанкційної компанії з РФ намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами вартістю понад $10 млн, які перебувають на території іспанського порту.

"Для реалізації оборудки представники країни-агресора "домовились" з посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролюють з Росії. Потім учасники схеми створили штучні умови для передачі суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні", – зазначається у повідомленні.

Втім співробітники СБУ викрили злочинний механізм, встановили осіб, причетних до його організації, і заблокували незаконну передачу українського майна. Зараз морські судна арештовано.

У СБУ запевнили, що після проведення невідкладних слідчо-оперативних дій їх буде повернуто у власність України.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору), вирішується питання щодо повідомлення про підозру посадовцям держпідприємства та їхнім спільникам, причетним до оборудки.