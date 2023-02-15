У "Дії" запустили телеканал CNN із міжнародними новинами
"Із початку повномасштабної війни "Дія.TV" став зручним та ефективним сервісом, яким щодня користуються сотні тисяч людей. Завдяки "Дія.TV" українці мають безоплатний доступ до новин просто у смартфоні. Тепер до українських новин додали і міжнародні. Першим додали провідне світове медіа – CNN International, яке дивляться 2 млрд людей. Згодом додаватимемо й інші міжнародні канали, щоб українці завжди мали доступ до перевірених світових новин", – зазначив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
CNN International – один із найпопулярніших телеканалів на міжнародному рівні. Його транслюють більше ніж у 200 країнах з охопленням понад 350 млн сімей.
Щоб подивитися CNN International у "Дії", потрібно:
- авторизуватися у застосунку;
- перейти у розділ "Послуги" та обрати "Дія.TV";
- вибрати CNN серед переліку каналів і програм.
Трансляція почнеться автоматично й може працювати у фоновому режимі, таким чином можна далі користуватися смартфоном, не вимикаючи новини.
Нагадаємо, сервіс "Дiя.ТV" працює в застосунку "Дія" з березня минулого року. Спочатку в застосунку були лише новини, потім перелік телеканалів розширили й додали контент для дітей, розважальні та інформаційні програми.