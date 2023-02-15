У "Дії" запустили телеканал CNN із міжнародними новинами

У застосунку "Дія" запускається ще один телеканал – CNN International, частина Warner Bros. Discovery. Дивитися якісні міжнародні новини можна просто в додатку.

"Із початку повномасштабної війни "Дія.TV" став зручним та ефективним сервісом, яким щодня користуються сотні тисяч людей. Завдяки "Дія.TV" українці мають безоплатний доступ до новин просто у смартфоні. Тепер до українських новин додали і міжнародні. Першим додали провідне світове медіа – CNN International, яке дивляться 2 млрд людей. Згодом додаватимемо й інші міжнародні канали, щоб українці завжди мали доступ до перевірених світових новин", – зазначив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

CNN International – один із найпопулярніших телеканалів на міжнародному рівні. Його транслюють більше ніж у 200 країнах з охопленням понад 350 млн сімей.

Щоб подивитися CNN International у "Дії", потрібно:

авторизуватися у застосунку;

перейти у розділ "Послуги" та обрати "Дія.TV";

вибрати CNN серед переліку каналів і програм.

Трансляція почнеться автоматично й може працювати у фоновому режимі, таким чином можна далі користуватися смартфоном, не вимикаючи новини.

Нагадаємо, сервіс "Дiя.ТV" працює в застосунку "Дія" з березня минулого року. Спочатку в застосунку були лише новини, потім перелік телеканалів розширили й додали контент для дітей, розважальні та інформаційні програми.