Україна торік збільшила експорт органічної продукції до ЄС та Швейцарії, – Висоцький

Попри повномасштабну війну у 2022 році Україна експортувала до ЄС та Швейцарії 225,81 тис. тонн органічної продукції, що на 13% більше, ніж у 2021 році.

За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького під час виступу на відкритті міжнародної торговельної виставки органічних продуктів "Біофах – 2023", за останні роки Україна стала важливим постачальником органічних продуктів до ЄС. Загальна сума експорту у 2021 році склала $222 млн. У тому ж році Україна посіла 5 місце у світі із 126 країн за обсягами імпорту органічної продукції до ЄС. Понад 80 видів української продукції експортувалося до 30 країн світу.

Висоцький також додав, що попри те, що органічний сектор як і вся аграрна промисловість потерпає від війни, Україні вже зараз потрібні повноцінна перебудова та інтеграція до європейської спільноти.

"Паралельно із впровадженням національного законодавства ми працюємо над його адаптацією відповідно до нового регулювання ЄС у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", – зазначив перший заступник міністра.

За його словами, у рамках органічного сектору триває тісна співпраця із міжнародними партнерами. Так, Європейська Комісія скасувала імпортні тарифи та квоти на товари з України та призупинила дію заходів додаткового контролю, що застосовувалися до органічної продукції з України з 2015 року.

Разом з цим, у зв’язку із прийняттям Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2022/1450 щодо використання неорганічних білкових кормів в органічному тваринництві через вторгнення Росії в Україну Мінагрополітики звернулося до країн ЄС та Єврокомісії із запевненням щодо спроможності українських органічних операторів виконати свої експортні зобов’язання у 2022-2023 роках щодо поставок до країн ЄС органічних білкових кормів.

Крім цього, триває співпраця з європейськими партнерами щодо вирішення проблем логістичного характеру, підкреслив Висоцький.