Голова Мінцифри анонсував законопроєкт "Маски Шоу Стоп" через обуки у ІТ-компанії

Міністерство цифрової трансформації ініціюватиме новий закон "Маски Шоу Стоп" в рамках роботи "Дія.City".

Про це віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram, коментуючи обшуки в офісі та у засновника ІТ-компанії MacPaw.

"Мені соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс та додому до власника топ-продуктової компанії України... Звичайно, суд повинен встановити винуватість. Але ми живемо в цивілізованому столітті. За цифровою економікою майбутнє. Не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі. Враховуючи те, що, за словами власника, він був готовий надати всі матеріали до розгляду справи", – написав Федоров.

Він наголосив, що подібні підходи правоохоронців "вбивають будь-який інвестклімат країни".

"Ми розібралися в процедурних деталях цієї справи. І впевнений, що правоохоронні органи приймуть всі необхідні управлінські рішення", – зазначив міністр.

Водночас Федоров анонсував законопроєкт, який мав би не допускати таких випадків у майбутньому.

"Разом з "Дія.City" ми планували приймати новий закон про "Маски Шоу Стоп". Сьогоднішній кейс довів – закон потрібен терміново. Щоб "деякі" не наступали на одні і ті ж граблі", – додав голова Мінцифри.

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Як повідомлялося, сьогодні правоохоронці провели обшуки в офісі української IT-компанії MacPaw та в будинку її очільника Олександра Косована. За його словами, "причиною обшуків стало бажання чиновників заволодіти земельними ділянками, які MacPaw законно придбала у період з 2016 по 2021 роки".

За даними судового реєстру, правоохоронці мають претензії до ТОВ "Макпау Проперті Менеджмент" через ймовірні порушення у процесі будівництва комплексу відпочинку "IT-Relax" на території Циблівської сільської об'єднаної громади у Бориспільському районі на Київщині.

Кримінальне провадження було відкрито у червні 2021 року. Основні звинувачення – нецільове використання земель сільгосппризначення та будівництво об'єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра.

Заснована Косованом у 2008 році MacPaw є компанією з розробки програмного забезпечення. Основні продукти – CleanMyMac X, ClearVPN, Setapp та Gemini, Unarchiver. Заявлена кількість користувачів перевищує 30 млн.