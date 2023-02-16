Ринок нелегальних сигарет зріс до 20%, електронний акциз не зможе покращити ситуацію, – експертка

Рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні зріс із 16,9% у 2021 році до 19,9% у 2022-му, свідчать дані компанії з дослідження ринків Kantar.

При цьому втрати бюджету від продажу нелегальних сигарет (акцизний податок, ПДВ та роздрібний акциз) збільшилися відповідно з 15,5 млрд грн до 19,1 млрд грн, або на 23,2%, зазначає експертка з питань оподаткування Growford Institute Тетяна Кощук в авторській колонці для БізнесЦензор.

У 2021 році до бюджету було сплачено 51,3 млрд грн сигаретного акцизу (з вироблених в Україні тютюнових виробів). Натомість у 2022 року через наслідки війни, цей показник виявився недосяжним. Навіть, попри підвищення зростання ставки акцизу на 20%.

Якщо до повномасштабної війни майже всі спожиті в Україні сигарети були вироблені на території нашої держави, то минулого року були періоди їх вимушеного імпорту у зв’язку із бойовими діями. Це суттєво ускладнює визначення обсягів надходжень акцизу від цієї продукції.

Крім того, за статистикою, минулого року впали обсяги замовлення марок акцизного податку на сигарети на 25,6%, а на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) – на 27,7%.

Водночас різко підстрибнули відповідні обсяги замовлень на сигарили в 4,3 раза, рідини для електронних сигарет – у 2,2 раза, а на інші тютюнові вироби – аж у 18,3 раза.

"Наведене засвідчує як значний спад на ринку легальних сигарет України, так і зменшення надходжень акцизу від них", – констатує Кощук.

З огляду на це, минулоріч створилися сприятливі умови для зростання ринку нелегальних сигарет, зазначає експертка.

Зокрема, ціни на легальні сигарети значно зросли, а купівельна спроможність населення падає, що збільшує попит на нелегальну продукцію.

Наприкінці 2022 року ціна легальної пачки сигарет медіум-класу становила близько 69 грн, у яку було закладено лише 44 грн податків, а також витрати на виробництво та збут цієї продукції в оптовій і роздрібній мережах. Натомість пачку нелегальних сигарет можна було купити за 30-40 грн, з яких взагалі не сплачувалися податки.

До того ж, у 2023 році акциз на сигарети зріс на ще 20% (+7 грн запачку), а ціна нелегальних сигарет "не постраждала".

Як зазначає Кощук, зростання обсягів замовлення марок акцизного податку на інші тютюнові вироби у понад 18,3 разів свідчить про "бум на самокрутки". Така тенденція характерна для країн із низькими доходами населення та спостерігалася, зокрема, у Грузії та Молдові.

"Допоки акциз на розсипний тютюн є в рази меншим порівняно із сигаретами, залишається можливість курити "дешево і сердито". Без порушення чинного законодавства, але на шкоду державному бюджету", – пише вона.

Щодо доцільності запровадження електронного акцизу Кощук зауважує, що на сьогодні в Україні майже всі нелегальні сигарети – це контрафактна продукція і сигарети з маркуванням "duty free" або для експорту. Левова частка продається без марки акцизного податку встановленого зразка. Тобто люди здебільшого свідомо купують нелегальний товар через меншу ціну. Електронна акцизна марка, переконана експертка, буде безсилою у боротьбі з цим найбільшим сегментом незаконної торгівлі сигаретами.

На її думку, також небезпечною є дискусія про заміну паперової акцизної марки електронною. У ЄС також розглядали таку ініціативу, але не підтримали її.

У Німеччині, зокрема, відмовилися від цього, бо, як мінімум, паперовий варіант – це видима ознака легального походження сигарет. До того ж зчитати усі дані з електронної марки неможливо без спеціальних пристроїв, а сама система електронної акцизної марки є дорогою.

Крім того, застерігає Кощук, може виникнути ситуація, коли курець придбає звичний бренд сигарет за ціною легальної пачки, але випадково стане споживачем підробки.

"Не можна очікувати від споживачів, що вони щоразу скануватимуть за допомогою смартфону та перевірятимуть у новій системі легальність кожної придбаної пачки. Легше візуально оглянути паперову марку акцизного податку і переконатися у легальності тютюнових виробів", – переконана вона.

До того ж, споживачі нелегальних сигарет – це особи із низькими доходами, які часто навіть не мають смартфонів та не перейматимуться скануванням сигаретних пачок.

Зрештою, зауважує Кощук, експерти виявили, що українська ініціатива електронної акцизної марки має суттєві недоліки юридичного, технічного та інституційного характеру. Її також мають доповнювати відповідні цифрові рішення, які наразі не є готовими і відпрацьованими контролюючими органами.