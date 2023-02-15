Розпочався набір на польсько-український акселератор стартапів
Як пише пише AIN.UA, взяти участь можуть:
- pre-seed/seed-stage стартапи, які зацікавлені в можливостях польського та європейського ринків (навчання, партнерство, можливості фінансування);
- не менше 50% акцій юридичної особи належать громадянину/громадянам України, а юридична особа створена не більше 60 місяців (5 років);
- засновники стартапів мають володіти англійською достатньо добре, щоб спілкуватися;
- пріоритетом будуть компанії, які впливають на післявоєнну відбудову України.
Переможці отримають кілька індивідуальних сеансів з менторами, акредитованими PUSB. Також цикл зустрічей із керівниками C-рівня українських стартапів, які зуміли розширити свій бізнес у всьому світі та залучити кошти від міжнародних інвесторів та бізнес-ангелів.
Переможці отримають до 10 тис. злотих. Третину з них варто витратити на роботу з менторами та експертами. Решту витратять згідно з індивідуальним планом розвитку кожного стартапу.
Також перемога включає спеціальний безкоштовний коворкінг у Варшаві.
Набір учасників триває до 13 березня. Пізніше відбудеться аналіз заявок та вибір 15 найкращих стартапів.
У квітні розпочнеться реалізація програми: досягнення поставлених цілей, участь у мітапах, робота 1:1 з менторами, придбання необхідного обладнання або консультації, підготовка до фінального пітч-дня та презентація стартапу інвестору.