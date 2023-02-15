Регулятор ЄС планує ввести щорічні щеплення від коронавірусу

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) очікує, що кампанії вакцинації проти COVID будуть проводитися раз на рік, подібно до підходу зs щепленням від грипу.

Хоча вірус, що викликає COVID, ще не поводиться як сезонний вірус, залучений до зимових хвиль у помірному кліматі, керівник відділу загроз здоров’ю та стратегії вакцин EMA Марко Кавалері сказав на брифінгу, що "це може бути напрямок, у якому він буде рухатися", пише Reuters.

Як повідомляється, у Європі спостерігається помітне зниження нових випадків COVID, госпіталізацій і смертей – це найнижчий рівень, який спостерігався в Європейському Союзі за останні 12 місяців.

Але, за словами Кавалері, вірус продовжує розвиватися, й необхідний організований підхід, щоб підтримувати діапазон вакцин для забезпечення належного захисту.

Наразі EMA обговорює зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я та іншими регуляторними органами критерії та процес, який призведе до потенційного оновлення вакцин із огляду на майбутні кампанії вакцинації.