Україна планує цього року відкрити посольство в Омані

Однією з 10 країн, де Україна планує цього року відкрити нові посольства, буде Султанат Оман.

"Нещодавно президент оголосив про намір відкрити 10 нових посольств на території Африки. Але одне з них буде відкриватися в країні Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, конкретно – це Султанат Оман", – сказав спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх, пише Укрінформ.

Субх зазначив, що товарообіг України з Оманом у 2020-2021 році зріс удвічі, водночас значно розширився український експорт. Окрім того, за словами спецпредставника України, Оман є дуже ефективним медіатором різних процесів і переговорів, які відбуваються на території Султанату.

"Конфігурація зовнішньополітичної діяльності Оману є унікальною для цього регіону: країна, перебуваючи одночасно в декількох регіональних і міжрегіональних об'єднаннях, підтримує рівні й відкриті відносини з усіма сусідніми країнами. Це стосується й Ірану, і країн Затоки, і відносин з Єменом, де ситуація вкрай напружена, і з іншими країнами. Тому цим рішенням Україна показує, що вона не буде "пасти задніх" і не буде подавати себе як країну, яка лише потерпає від війни і волає про допомогу. Україна робить кроки вперед", – наголосив дипломат.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Конференції послів України 23 грудня минулого року заявив, що вже визначені 10 держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці.

Султанат Оман – держава у Південно-Західній Азії, на південному сході Аравійського півострова. Межує із Саудівською Аравією, ОАЕ і Єменом. Оман є членом ООН, Ліги арабських держав і Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.