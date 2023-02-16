НАТО посилить захист критично важливої підводної інфраструктури

Міністри оборони країн НАТО на нараді в Брюсселі розглянули питання безпеки критично важливої підводної інфраструктури.

"Диверсія на трубопроводах "Північний потік" усім нам нагадала про вразливість, яку ми маємо. І міністри доручили військовій владі НАТО дати рекомендації, що можна зробити", – сказав генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції в штаб-квартирі організації після завершення міністерської зустрічі, пише Інтерфакс-Україна.

За словами Столтенберга, це має передбачати покращення координації та співробітництво з приватним сектором.

При цьому генсек Альянсу нагадав про свій план створити у штаб-квартирі НАТО координаційну групу щодо критично важливої підводної інфраструктури. Він зазначив, що "це полегшить взаємодію з промисловістю та об'єднає ключові військові та цивільні зацікавлені сторони для обміну передовим досвідом та використання інноваційних технологій та підвищить безпеку нашої підводної інфраструктури".

Столтенберг також повідомив, що глави держав та урядів країн НАТО на саміті 11-12 липня у Вільнюсі ухвалять подальше рішення, "щоб Альянс міг ефективно координувати взаємозв'язок між військовим, цивільним та приватним секторами з метою забезпечення безпеки критично важливої підводної інфраструктури".

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів". Росія також викликала дипломатів Німеччини, Данії та Швеції через недопуск її представників до розслідування диверсій на газопроводах "Північного потоку". Згодом Росія звинуватила Велику Британію у підривах на "Північних потоках".