Китай у 9 разів збільшив експорт дизпалива до ЄС через ембарго на російські нафтопродукти

Обсяги експорту дизельного пального з Китаю до країн ЄС за минулий рік склали 1,71 млн тонн, що у 9 разів перевищує показник 2021 року (189 тис. тонн)

Як свідчать дані Головного митного управління Китаю, зростання постачань дизпалива з Китаю до Європи було пов’язано із введенням нафтопродуктового ембарго проти Росії з 5 лютого 2023 року. Так, майже половину річного обсягу експорту до Європи було здійснено торік у листопаді й грудні, пише enkorr.

Основними покупцями китайського дизелю минулого року були Бельгія, Нідерланди й Великобританія, країни, що мають найбільші потужності зі зберігання й перевалки нафтопродуктів у Європі.

Очікується, що протягом наступних місяців Китай продовжуватиме постачати великі обсяги дизпального на європейський континент. На початку року уряд Китаю збільшив квоту на експорт продуктів для нафтопереробних компаній. Уряд випустив 18,99 млн тонн квот, які покривають переважно експорт бензину, дизельного й авіаційного пального, що на 46% більше порівняно з 13 млн тонн, виділених роком раніше.

Інший великий азійський виробник нафтопродуктів, Індія, також збільшив обсяги постачань дизпального в ЄС. За даними департаменту комерції Індії, торік у країни євроблоку було відвантажено 6,9 млн тонн продукту, це на 3% більше, ніж 2021 року.