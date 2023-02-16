Уночі ворог здійснив чергову атаку по Україні, є влучання в об’єкти інфраструктури (оновлено)

У ніч на 16 лютого російські військові здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Є влучання у декількох областях, зокрема по об’єктах інфраструктури.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Чергова ракетна атака росіян. Вночі запускали БПЛА та ракети. На жаль, є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях", – зазначив він.

З його словами, росіяни "дещо змінили тактику": вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. "Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА", – наголосив Єрмак.

Як повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, уночі було влучання в об’єкт критичної інфраструктури регіону. Жертв та постраждалих немає. Пожежу вже затушили.

Пізніше він додав, що в об'єкт влучили три ракети. Водночас Козицький уточнив, що це не є об‘єкт, від якого залежить подача електроенергії на Львівщині

Загалом, за даними ЗСУ, ворог запустив 36 ракет, сили ППО збили 16 із них.