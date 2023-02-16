Зеленський анонсував спрощення для бізнесу у "десятках напрямків"
Про це голова держави повідомив під час вечірнього відеозвернення.
"Уряд готує нові вагомі кроки в дерегуляції української економіки. Бізнес отримає спрощення у десятках напрямів – це стосується скасування різних бюрократичних дозволів та ліцензій", – наголосив президент.
Також він додав про підготовку кроків у напрямі створення та підготовки робочих місць.
"Кожне робоче місце зараз у нашій країні – це допомога нашій стійкості. І це шлях для повернення наших людей в Україну. Відповідні деталі будуть представлені на урядовому рівні", – уточнив Зеленський.
Крім того, за словами очільника держави, в аграрному секторі стоїть гостре питання розмінування землі. На рівні Кабінету міністрів утворено міжвідомчу робочу групу, яка забезпечить активізацію цієї діяльності – очищення ґрунтів від мін і снарядів, що не розірвалися.