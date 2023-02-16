Обсяг іпотечного кредитування в Україні впав у 4 рази, – Нацбанк
Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, передає пресслужба Національного банку.
Зазначається, що переважна частина іпотечних кредитів у 2022 році – дві третини за кількістю договорів – були надані в січні-лютому ще до початку повномасштабної агресії РФ.
Водночас у березні-травні іпотечні кредити не надавалися взагалі, влітку видачі були поодинокими. Натомість з вересня іпотека розпочала поступово відновлюватися, передусім завдяки державним програмам підтримки кредитування "Доступна іпотека" та "єОселя".
Восени банки видали 252 іпотечні кредити на загальну суму в майже 280 млн грн, а у грудні – 405 кредитів на 500 млн грн. Це найвищий місячний показник від початку повномасштабної війни.
Як уточнили в НБУ, про видачу нової іпотеки у грудні поінформували 4 банки.
Банки під час війни кредитують купівлю житла майже виключно на вторинному ринку нерухомості: частка укладених іпотечних договорів у цьому сегменті становила 99% від усіх нових іпотечних кредитів у червні–грудні 2022 року.
Найбільше іпотечних кредитів за цей період видано в Києві та Київський області – 241 договір на майже 345 млн грн (43% від загального обсягу), у Волинській області – 48 договорів на 60 млн грн (8%), Вінницькій області – 37 договорів на 50 млн грн (6%) та Чернігівській області – 54 договори на 47 млн грн (6%).