ENTSO-E дозволило збільшити імпорт електроенергії в Україну

Європейське енргооб’єднання ENTSO-E 14 лютого ухвалило рішення про збільшення технічної можливості імпорту електроенергії в Україну до 700 МВт у будь-який час.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Раніше максимально можливий імпорт з Європи становив 700 МВт уночі та 600 МВт в інші години доби.

"Це результат нашої спільної наполегливої роботи з європейськими колегами, які глибоко розуміють важливість імпорту для енергосистеми України і надають нам всебічну підтримку у цьому напрямі", – йдеться у повідомленні.

У компанії додали, "Укренерго" й надалі працюватиме над розширенням технічних можливостей для комерційного обміну між Україною та Європою. Наразі триває оцінка можливості подальшого збільшення лімітів комерційного обміну.

Як нагадали в "Укренерго", після перших масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру з Україна припинила експорт електроенергії у Європу з 11 жовтня 2022 року.

Натомість сьогодні відбувається імпорт електроенергії, який при втраті генерації на електростанціях внаслідок російських обстрілів дозволяє зменшити дефіцит потужності і відповідно зменшити обсяги обмежень.