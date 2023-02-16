Голова української ІТ-компанії MacPaw розповів про результати обшуків в офісі та в нього вдома

Генеральний директор української IT-компанії MacPaw Олександр Косован ввечері 15 лютого повідомив про завершення обшуків в офісі компанії та в нього вдома.

Про результати він написав у Facebook.

За його словами, під час обшуків вдома правоохоронці вилучили його робочий комп’ютер та копії документів, які на його думку, не мають відношення до справи.

"Завдяки публічному розголосу про ситуацію, слідчі дії в офісі завершилися швидше, ніж ми очікували, і пройшли досить стримано. Ми надали слідчим доступ до всіх документів та приміщень. Техніку компанії не вилучали, лише зробили копії деяких документів", –зазначивКосован.

Як додав очільник MacPaw, слідчі пояснили, що прийшли з обшуками тому, що правоохоронні органи не отримали від компанії відповідь на запит прокуратури.

"Але ми відповіли абсолютно на всі запити і надали всі необхідні документи.

Усі земельні ділянки ми придбали законно. А те, що нас звинувачують у видобутку видобутку корисних копалин – взагалі абсурдно і є частиною більшої картини", – наголосив він.

За словами Косована, цю ситуацію продовжать розв’язувати виключно у правовому полі: "Ми не брали і не братимемо участь у корупційних схемах. Наші адвокати готують заперечення та скарги на дії слідчих під час проведених обшуків та найближчим часом подадуть їх до відповідних інстанцій".

Як повідомлялося, 15 лютого правоохоронці прийшли з обшуками в офіс української IT-компанії MacPaw та додому генерального директора компанії Олександра Косована.

За даними судового реєстру, правоохоронці мають претензії до ТОВ "Макпау Проперті Менеджмент" через ймовірні порушення у процесі будівництва комплексу відпочинку "IT-Relax" на території Циблівської сільської об'єднаної громади у Бориспільському районі на Київщині.

Кримінальне провадження було відкрито у червні 2021 року. Основні звинувачення – нецільове використання земель сільгосппризначення та будівництво об'єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра.

Заснована Косованом в 2008 році MacPaw є компанією з розробки програмного забезпечення. Основні продукти – CleanMyMac X, ClearVPN, Setapp та Gemini, Unarchiver. Заявлена кількість користувачів перевищує 30 млн.