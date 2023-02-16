В енергосистемі з’явився резерв потужності, – Міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що станом на 16 лютого п’яту добу поспіль немає дефіциту потужності, натомість навіть вдалося створити певний резерв.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго у Telegram.

"У четвер, 16 лютого, п‘яту добу поспіль генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів. Сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання, з‘явився певний резерв потужності", – наголосив Галущенко.

За його словами, більше половини електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

В Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення.

Водночас енергетики Харківської області менш ніж за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп‘янску та прилеглих районах, які напередодні було знеструмлено в результаті ворожих обстрілів.

Як повідомлялося, у ніч на 16 лютого російські військові здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Є влучання у декількох областях, зокрема по об’єктах інфраструктури.