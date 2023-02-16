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Нацбанк оштрафував п’ять фінкомпаній та одного лізингодавця

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нбу,нацбанк
Національний банк застосував штрафні санкції до п’яти фінансових компаній та одного лізингодавця за несвоєчасне подання регулятору звітності за третій квартал/дев’ять місяців 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, штрафи накладено на:

  • ТОВ "Лізинг Експерт";
  • ТОВ "Пан Кредит";
  • ТОВ "Реалайнс Фінанс";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Артем";
  • ТОВ "Фінансова компанія "Флексіс" (ЄДРПОУ 43000243);
  • ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест".

Зазначається, що відповідні рішення щодо штрафів ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 15 лютого і набирають чинності з 16 лютого 2023 року.

Компанії повинні сплатити штраф упродовж семи днів із дня отримання відповідного рішення регулятора.

Автор: Юлiя Далецька

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