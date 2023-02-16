Нацбанк оштрафував п’ять фінкомпаній та одного лізингодавця

Національний банк застосував штрафні санкції до п’яти фінансових компаній та одного лізингодавця за несвоєчасне подання регулятору звітності за третій квартал/дев’ять місяців 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора. Зокрема, штрафи накладено на: ТОВ "Лізинг Експерт";

ТОВ "Пан Кредит";

ТОВ "Реалайнс Фінанс";

ТОВ "Фінансова компанія "Артем";

ТОВ "Фінансова компанія "Флексіс" (ЄДРПОУ 43000243);

ТОВ "Фінансова компанія "Експерт Інвест". Зазначається, що відповідні рішення щодо штрафів ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 15 лютого і набирають чинності з 16 лютого 2023 року. Компанії повинні сплатити штраф упродовж семи днів із дня отримання відповідного рішення регулятора.

Автор: Юлiя Далецька