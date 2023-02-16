Євросоюз може заборонити експорт до Росії унітазів та біде, – ЗМІ

Посли країн Європейського союзу 15 лютого ознайомилися зі 146-сторінковим списком товарів, експорт яких до Росії може бути заборонено у межах десятого пакету санкцій.

Як пише EUobserver, головна мета торговельного ембарго полягає в тому, щоб зупинити продажі високотехнологічних товарів, які можуть використовувати в російських системах озброєння.

Зокрема, йдеться про електроніку, лазери, радіообладнання, програмне забезпечення, авіоніку, морські камери та інше.

Водночас, окрім цього, до списку заборонених для експорту товарів, увійшли чаші унітазів, біде, зливні бачки та інша сантехніка.

Також до списку санкцій увійдуть світлодіоди, вилкові навантажувачі, машини для сортування листів, димові труби, цегла, шини та пір'я для ручок.

Крім цього, можуть бути обмежені постачання засобів проти масових заворушень, такі як водометні системи та електрошокова зброя.

Але, як зазначає EUobserver, алмазна та ядерна промисловість під санкції поки не підпадають.



Також видання підтверджує дані інших ЗМІ щодо санкцій проти іранських структур, 130 росіян, російських "Альфа-банку", "Тінькофф Банку" та "Росбанку".

Нагадаємо, 15 лютого Єврокомісія офіційно презентувала десятий пакет санкцій проти РФ. Його планують ухвалити до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За словами президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн, нові експортні заборони охоплять товари на понад 11 млрд євро.

Утім, наразі посли ЄС не змогли досягти згоди щодо нового пакету санкцій проти Росії. Одним із спірним питань стала заборона імпорту російського синтетичного каучуку, який використовується у виробництві шин. Польща підтримала запровадження відповідних санкцій, а от Німеччина та Італія ставляться до цього скептично.