Норвегія затвердила п’ятирічну програму допомоги Україні на $7,4 мільярда

Стортинг (парламент Норвегії) погодив багаторічну програму підтримки України на загальну суму 75 мільярдів норвезьких крон ($7,4 млрд).

Як повідомляється на сайті уряду Норвегії, програму в парламенті країни представив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

"Мені дуже приємно, що є така широка згода щодо програми підтримки України, яка розтягнеться на п’ять років і, таким чином, на наступний парламентський період. Ми разом засуджуємо війну Росії в Україні та підтримуємо законну боротьбу українського народу за самозахист", – наголосив голова норвезького уряду.

Крім того, парламент Норвегії погодив виділення додаткового фінансування у розмірі 5 мільярдів норвезьких крон у 2023 році для країн, що розвиваються та сильно постраждали від наслідків війни в Україні через зростання цін на продовольство, добрива та енергоносії.

Програма підтримки названа на честь лауреата Нобелівської премії миру Фрітьофа Нансена в пам’ять про його видатну гуманітарну діяльність в Україні сто років тому. Вона передбачає виділення Україні 75 мільярдів норвезьких крон протягом п’ятирічного періоду 2023–2027 років, тобто 15 мільярдів норвезьких крон щорічно, а також додатковий однорічний розподіл у 2023 році в розмірі 5 мільйонів норвезьких крон країнам, що розвиваються.

Програма підтримки Нансена для України включатиме військову підтримку, гуманітарну допомогу, фінансування для підтримки цивільної інфраструктури та найважливіших суспільних функцій, а також фінансування для підтримки відбудови українського суспільства, коли це стане можливим.

У 2023 році 7,5 мільярда норвезьких крон буде виділено на цивільну підтримку, а 7,5 мільярда норвезьких крон буде використано на військову підтримку. Надалі розподіл коштів переглядатиметься щорічно.

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Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна збільшить витрати зі свого суверенного національного фонду в найближчі роки для фінансування військової та гуманітарної допомоги Україні.

Норвезький фонд добробуту (Державний пенсійний фонд Норвегії) – найбільший у світі державний інвестиційний фонд. Станом на кінець 2022 року активи під його управлінням оцінювалися у $1,24 трлн. Минулого року доходи національного фонду Норвегії різко збільшились через зростання цін на експорт норвезької нафти та газу після вторгнення Росії в Україну.

Водночас минулого року оцінка активів Норвезького суверенного фонду зменшилися на близько $164 млрд, переважно внаслідок падіння акцій, що входять до його портфеля.