"Укренерго" відсудило у "Гарантованого покупця" 1,2 мільярда боргу

Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу держпідприємства "Гарантований покупець" та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 20 вересня 2022 року у частині стягнення на користь "Укренерго" 1,17 млрд грн заборгованості.

Відповідне рішення суд апеляційної інстанції ухвалив 13 січня, повідомляє Finbalance.

Зазначається, що до цієї суми входить вартість електроенергії для врегулювання небалансів за січень-квітень 2021 року.

Із 1 липня 2019 року ринок електроенергії в Україні перейшов на нові правила гри. Одним з нововведень стало започаткування так званого балансуючого ринку та ринку небалансів, покликаних стабілізувати ситуацію та дисциплінувати постачальників і споживачів (промислові компанії та юрособи) в питаннях прогнозування енерговитрат на виробничі потреби. У випадку надмірного витрачання ресурсів та в разі виникнення їхнього надлишку доведеться платити.

Балансуючий ринок та ринок небалансів – не одне і те ж. На першому відбувається пряма взаємодія між генеруючими компаніями (виробниками електроенергії) та оператором системи передачі ("Укренерго"). Постачальники, що працюють з кінцевим споживачем, тут відсутні. Їхній основний фронт робіт – на ринку небалансів. Якраз там, де продаються надлишки і купується електроенергія у випадку її надмірного використання.

Як повідомлялося, жовтні "Гарантований покупець" відсудив в "Укренерго" 5,2 млрд грн, а у серпні – ще 650 млн грн.