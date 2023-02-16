"Укренерго" відсудило у "Гарантованого покупця" 1,2 мільярда боргу
Відповідне рішення суд апеляційної інстанції ухвалив 13 січня, повідомляє Finbalance.
Зазначається, що до цієї суми входить вартість електроенергії для врегулювання небалансів за січень-квітень 2021 року.
Із 1 липня 2019 року ринок електроенергії в Україні перейшов на нові правила гри. Одним з нововведень стало започаткування так званого балансуючого ринку та ринку небалансів, покликаних стабілізувати ситуацію та дисциплінувати постачальників і споживачів (промислові компанії та юрособи) в питаннях прогнозування енерговитрат на виробничі потреби. У випадку надмірного витрачання ресурсів та в разі виникнення їхнього надлишку доведеться платити.
Балансуючий ринок та ринок небалансів – не одне і те ж. На першому відбувається пряма взаємодія між генеруючими компаніями (виробниками електроенергії) та оператором системи передачі ("Укренерго"). Постачальники, що працюють з кінцевим споживачем, тут відсутні. Їхній основний фронт робіт – на ринку небалансів. Якраз там, де продаються надлишки і купується електроенергія у випадку її надмірного використання.
Як повідомлялося, жовтні "Гарантований покупець" відсудив в "Укренерго" 5,2 млрд грн, а у серпні – ще 650 млн грн.