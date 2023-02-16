Польща обмежила пропуск вантажівок на одному з найбільших пунктів пропуску через протести

Польська сторона призупинила оформлення вантажних автомобілів на в’їзд до Польщі з України через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" через протести аграріїв.

Як повідомляє Адміністрації Держприкордонслужби України, пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку. За інформацією Прикордонної варти Республіки Польщі, об 11:00 розпочалися акції протесту польських аграріїв на під’їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин". "Попередньо, акції триватимуть до 24:00 17 лютого 2023 року. Просимо водіїв вантажних транспортних засобів врахувати цю інформацію", – зазначається у повідомленні.

Автор: Михайло Орлюк