Перевезення українського зерна до Польщі залізницею зросло минулого року у 27 разів

Перевезення зернових та олійних культур з України до Польщі залізницею у 2022 році зросло у 27 разів порівняно з 2021 роком.

Про це повідомив держсекретар Міністерства інфраструктури Польщі Рафал Вебер на Міжнародній конференції з розвитку транспорту на європейському рівні, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас представник польського міністерства не уточнив абсолютних показників.

Водночас голова Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм на конференції зазначив, що за цей період могли з'явитися нові логістичні шляхи.

Найєм наголосив, що ситуація зі зростанням перевезень потребує мобілізації з польського боку та подальшої інтеграції транспортних систем України та ЄС.

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Учасники конференції зауважили, що подальша активізація торгових потоків ставить Польщу перед необхідністю збільшення потужностей портової інфраструктури, можливості якої досі є стримуючим фактором для зростання експорту зернових з України.

"Порти повинні бути достатньо великими, щоб справлятися з потоками вантажів, що зростають. Порт Гданськ наразі досягає своєї максимальної перевалочної потужності. Ми повинні передбачати, що станеться, і підготувати більше причалів", – заявив на конференції директор порту "Гданськ" Лукаш Грейнке.

Минулого року найбільші польські морські порти "Гданськ", "Гдиня" та "Щецин-Свиноуйсьце" обробили загалом понад 133 млн тонн вантажів, що стало рекордним показником, уточнив заступник міністра інфраструктури Республіки Польща Гжегож Вітковські.

Він наголосив, що польський уряд продовжить реалізацію амбітних проектів у польських портах, щоб вони могли вирішувати завдання, пов'язані з включенням транспортного коридору "Балтійське море - Чорне море - Егейське море" до основної трансєвропейської транспортної мережі ТЕН-Т.