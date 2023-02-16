Дефіцит електроенергії не вплине на виробництво м’ясної та молочної продукції, – Висоцький

Наразі немає ризиків для продовольчої безпеки України. Так, у країні достатнє виробництво усіх основних видів продукції, в тому числі молочної та м’ясної.

"Перший аспект – це фізична доступність до продукції. В Україні достатнє виробництво усіх основних видів продукції, в тому числі молочної та м’ясної. Спостерігається тенденція до відновлення після різкого падіння на початку війни. Другий аспект – ціни на цю продукцію та вплив енергетичної кризи", – розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

Висоцький додав, що завдяки адаптивності українських виробників ситуація стабілізується, тому різких коливань цін не передбачається.

Щодо впливу енергетичної кризи, Висоцький зазначив, що малі та середні виробники вистояли. Це підтверджують показники – із жовтня минулого року виробництво зменшилось на 2%.

"Енергетика може впливати на ціноутворення загалом. Щодо м’ясної та молочної продукції, то в структурі собівартості – це не більше 5-10%, залежно від типу продукції. Наразі критичного впливу енергетичної кризи на виробництво не передбачається", – підсумував заступник міністра.