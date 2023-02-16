Мінекономіки анонсувало нові програми для боротьби з безробіттям з 1 квітня

Мінекономіки готує розширення програм стимулювання зайнятості для вирішення проблеми безробіття, зокрема серед вразливих верств населення.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба міністерства.

"Мета проєкту "Робота без бар'єрів" – максимально полегшити доступ до роботи для найвразливіших верств українців, зокрема для осіб з інвалідністю, ветеранів, молоді без досвіду роботи, внутрішніх переселенців. Сьогодні 40% безробітних – це саме такі люди", – зауважила Свириденко.

За її словами, готуються додаткові грантові програми для створення робочих місць.

"Ми повинні активно готуватися до інтеграції ветеранів у ринок праці та підприємництво. Тому з 1 квітня 2023 року запроваджуємо додаткові грантові програми – для ветеранів і другого з подружжя, а також ветеранського бізнесу. Спрощуємо умови доступу ветеранів на ринок охоронних послуг, відповідні зміни до законодавства будуть внесені вже в березні. Для осіб з інвалідністю запровадимо субсидовані робочі місця – фінансово стимулюватимемо роботодавців брати на роботу таких людей", – розповіла Свириденко.

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Зокрема, передбачається, що з 1 квітня за грантовою програмою "Власна справа" ветерани зможуть отримати грант на розвиток бізнесу до 250 тис. грн, другий з подружжя ветерана – грант до 500 тис. грн, консорціум ветеранів – грант до 1 млн грн.

Також з 1 квітня спільно з Мінцифрою заплановано запуск грантової програми "Старт в ІТ", за якою можна буде отримати грант на навчання у сфері інформаційних технологій.