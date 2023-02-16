Індія збільшила імпорт російської нафти після вторгнення в Україну в 4 рази
За даними Міністерства торгівлі цієї країни, імпорт Індії з Росії підскочив приблизно в п’ять разів, до $37,31 млрд протягом квітня-січня поточного фінансового року через збільшення вхідних постачань сирої нафти з Росії, пише enkorr.
У 2021-2022 роках Росія була 18 найбільшим партнером Індії з імпорту, обсяг імпорту склав $9,86 млрд.
Росія стала четвертим за величиною джерелом імпорту Індії протягом 10-місячного періоду поточного бюджету.
Із частки ринку в імпортному кошику Індії до початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, яка становила менше 1%, частка Росії в імпорті Індії в січні зросла до 1,27 млн барелів на день (б/д), зайнявши 28%, згідно з даними Energy Cargo.
Індія, третій за величиною імпортер сирої нафти у світі після Китаю й США, відмовляється від російської нафти, яка була доступна зі знижкою після того, як деякі компанії на Заході уникали її як засобу покарання Росії за її вторгнення в Україну.
Дані міністерства показали, що імпорт із Китаю зріс приблизно на 9%, до $83,76 млрд, протягом квітня-січня цього фінансового року. Так само імпорт з ОАЕ зріс на 23,53%, до $44,3 млрд. Імпорт Індії з США за цей період зріс приблизно на 25%, до $42,9 млрд.
Що стосується експорту, США стали основним пунктом призначення для індійських експортерів протягом 10-місячного періоду, на частку якого припадає 17,71% загального обсягу вихідних постачань країни за цей період.
Експорт до США зріс до $65,4 млрд проти $62,27 млрд протягом квітня-січня 2021-2022 років. Експорт до ОАЕ зріс до $25,71 млрд протягом квітня-січня 2022-2023 років проти $22,35 млрд за період минулого року.
Проте експорт до Китаю впав до $12,2 млрд за цей період проти $18,4 млрд у квітні-січні 2021-22 років.