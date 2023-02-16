Індія збільшила імпорт російської нафти після вторгнення в Україну в 4 рази

Апетит Індії до російської сирої нафти в січні зріс до небаченого рівня, продовжуючи залишатися вищим за традиційних близькосхідних постачальників четвертий місяць поспіль, оскільки нафтопереробники поспішили розкупити великі вантажі, доступні зі знижкою до інших сортів.

За даними Міністерства торгівлі цієї країни, імпорт Індії з Росії підскочив приблизно в п’ять разів, до $37,31 млрд протягом квітня-січня поточного фінансового року через збільшення вхідних постачань сирої нафти з Росії, пише enkorr.

У 2021-2022 роках Росія була 18 найбільшим партнером Індії з імпорту, обсяг імпорту склав $9,86 млрд.

Росія стала четвертим за величиною джерелом імпорту Індії протягом 10-місячного періоду поточного бюджету.

Із частки ринку в імпортному кошику Індії до початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, яка становила менше 1%, частка Росії в імпорті Індії в січні зросла до 1,27 млн барелів на день (б/д), зайнявши 28%, згідно з даними Energy Cargo.

Індія, третій за величиною імпортер сирої нафти у світі після Китаю й США, відмовляється від російської нафти, яка була доступна зі знижкою після того, як деякі компанії на Заході уникали її як засобу покарання Росії за її вторгнення в Україну.

Дані міністерства показали, що імпорт із Китаю зріс приблизно на 9%, до $83,76 млрд, протягом квітня-січня цього фінансового року. Так само імпорт з ОАЕ зріс на 23,53%, до $44,3 млрд. Імпорт Індії з США за цей період зріс приблизно на 25%, до $42,9 млрд.

Що стосується експорту, США стали основним пунктом призначення для індійських експортерів протягом 10-місячного періоду, на частку якого припадає 17,71% загального обсягу вихідних постачань країни за цей період.

Експорт до США зріс до $65,4 млрд проти $62,27 млрд протягом квітня-січня 2021-2022 років. Експорт до ОАЕ зріс до $25,71 млрд протягом квітня-січня 2022-2023 років проти $22,35 млрд за період минулого року.

Проте експорт до Китаю впав до $12,2 млрд за цей період проти $18,4 млрд у квітні-січні 2021-22 років.