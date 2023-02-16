МОЗ закликав лікарів готуватися до продажу ліків лише за електронними рецептами
"Для реєстрації медичного закладу, аптеки чи лікаря-ФОП в ЕСОЗ передусім необхідно обрати медичну інформаційну систему (МІС) – це спеціальні програмні забезпечення, які розробляються українськими компаніями та забезпечують внесення даних в ЕСОЗ. Сьогодні таких систем є понад 30", – пояснила заступниця міністра охорони здоровʼя з питань цифрової трансформації Марія Карчевич.
Ознайомитися з переліком таких медичних інформаційних систем та алгоритмом реєстрації закладу можна на сайті системи ЕСОЗ.
Виписати е-рецепт зможуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП. Для цього закладу не потрібно укладати договір з НСЗУ.
В умовах воєнного стану рішення буде впроваджуватися поступово з можливістю використання паперових рецептурних бланків.