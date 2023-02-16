Понад 70% українських підприємців вважають несприятливою ситуацію для бізнесу, – опитування

Представники малого та середнього бізнесу вважають несприятливою економічну ситуацію в країні: 42% вважають її несприятливою, 29% – катастрофічною.

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації з посиланням на дослідження Індексу настроїв малого бізнесу, наразі частка тих, хто прогнозує, що стан справ у бізнесу й надалі погіршуватиметься (38%), переважає кількість тих, хто очікує покращення ситуації (33%) у наступні пів року.

"На оцінки бізнесів найбільший негативний вплив мають активні бойові дії та близькість до фронту, руйнування, обстріли, перебої з електропостачанням та зв'язком, недоступність кредитних коштів, зниження споживчого попиту та зменшення платоспроможності населення, ускладнення логістики, інфляція, податковий тиск", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, підприємці повідомляють про труднощі з отриманням кредитів. Серед опитаних представників МСБ 59% вважають банківське кредитування недоступним або важкодоступним, тоді як у 2021 році таких було 40%.

Також підприємців запитали про те, як на їхню роботу вплинули атаки на енергетичну інфраструктуру. Тільки 8% повністю зупиняють роботу через обстріли, ще 20% – тимчасово призупиняють. Більшість пристосовуються, наприклад, по 45% підприємців змінюють графік роботи та/або змінюють обсяги виробництва чи надання послуг.

Для підготовки до роботи в таких умовах підприємці спрямували додаткові кошти на купівлю генераторів та інших ДБЖ (55%) і засобів зв’язку та інтернету (41%). Водночас ті, в кого немає фінансової можливості, вимушені підлаштовуватись під графік відключень, зокрема й працювати в нічні зміни.

Водночас, попри труднощі, спричинені війною, 76% підприємців України планують розширення бізнесу у 2023 році. Із них 28% планують розширювати географію присутності, 26% – відкриття нових напрямків, 25% – вихід на зовнішні ринки, 21% – зміну кількості співробітників.

Здебільшого підприємці покладаються на власні фінанси (30%) та меншою мірою на гранти (21%) і кредити (10%).

Порівняно з 2021 роком втричі впала частка кредитних коштів у користуванні МСБ – тоді на них покладались 32% компаній.

Показник Індексу настроїв МСБ впав до 2,4 бала з 5 можливих. Для порівняння, у 2021 році показник Індексу становив 2,6 бала, а у 2020 – 2,2 бала.

58% підприємців наразі незадоволені станом справ у їхньому бізнесі, цей показник дещо зріс порівняно з 2021 роком, тоді таких було 52%.

24% підприємців задоволені станом справ. Минулого року показник становив 32%.

Дослідження провела Європейська Бізнес Асоціація в рамках проєкту Unlimit Ukraine за інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та національного проєкту "Дія.Бізнес".