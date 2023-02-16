Кількість російських кібератак на Україну зросла майже в 4 рази, – Google

Група аналізу загроз Google (TAG) заявила, що хакери, яких підтримує російський уряд, збільшили кількість спроб злому українських користувачів минулого року на 250% порівняно з 2020 роком. Компанія використовувала 2020 рік як базовий рівень, оскільки напередодні війни напади почастішали.

Як ідеться в новому звіті компанії Alphabet Inc. Google, Міністерства оборони, закордонних справ України та Національне агентство з питань служби були одними з головних цілей минулого року, пише Bloomberg.

Раніше США та Велика Британія звинуватили Росію в кібератаці на супутникову мережу, яка призвела до відключення зв’язку в деяких частинах України до війни. Українські чиновники також заявили, що зловмисна кіберактивність є одним з аспектів гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію України.

За словами Google, хакери також зосередилися на членах НАТО, зокрема на Польщі, Німеччині та країнах Балтії. За даними Google, у 2023 році Росія очікує посилення нападів не лише на Україну, а й на партнерів по НАТО.

Згідно зі звітом, у країнах НАТО торік кількість російських фішингових кампаній зросла на 300% порівняно з 2020 роком.

Google повідомляє, що атаки на кіберінфраструктуру України походять не лише з Росії. Підкреслюючи Curious George, групу, яку Threat Analysis Group приписує китайській армії, Google сказав, що відбулося зміщення уваги з російських і монгольських на українські урядові організації.