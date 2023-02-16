Ізраїль виділить Україні кредитні гарантії на $200 мільйонів

Ізраїль планує надати кредитні гарантії на суму до $200 мільйонів для реалізації проєктів у сфері охорони здоров’я та цивільної інфраструктури в Україні.

Про це міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен оголосив на спільній пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, він анонсував "кредитні гарантії до $200 млн на ізраїльські проекти у сфері охорони здоров'я та цивільної інфраструктури".

Міністр також оголосив, що Ізраїль допоможе Україні "у розробці розумної системи раннього попередження".

Він нагадав, що минулого року Ізраїль надав значну гуманітарну допомогу Україні, включаючи розгортання польового шпиталю Shining Star, а також запевнив у подальшій підтримці України.

"Я пишаюся тим, що підтримую Україну в ці скрутні часи", – сказав Коен.