МХП Косюка планує створити спільне підприємство у Саудівській Аравії

Агрохолдинг МХП, найбільший виробник курятини в Україні, планує створити спільне підприємство з Desert Hills for Veterinary Services Company, дочірньою компанією Tanmiah Food Company, лідером ринку Королівства Саудівська Аравія з виробництва м’яса птиці та інших м’ясних продуктів.

Як повідомляє МХП на Варшавській фондовій біржі, відповідний меморандум про взаєморозуміння сторони підписали 16 лютого, він стане першим кроком до створення спільного підприємства, пише Інтерфакс-Україна.

"За підтримки уряду Саудівської Аравії та відповідно до цілей у галузі продовольчої безпеки "Бачення Саудівської Аравії 2030" у меморандумі викладаються принципи створення спільного підприємства з метою прискорення зусиль щодо усунення існуючого виробничого дефіциту в птахівництві КСА", – зазначається в повідомленні МХП.

Уточнюється, що фокус майбутнього підприємства буде зосереджений на розвитку та експлуатації птахівницьких підприємств, включно зі створенням нового інкубаторію в Саудівській Аравії для виведення 108 млн інкубаційних яєць на рік. Він також інвестуватиме в комбікормові підприємства з метою виробництва 137 тис. тонн кормів на рік.

За даними МХП, ініціативи здебільшого фінансуватимуться Фондом розвитку сільського господарства Саудівської Аравії. Український холдинг має намір надати широкий спектр галузевих знань по всьому ланцюжку створення додаткової вартості курятини, щоб використати довгострокові можливості та проєктувати найкращі у своєму класі об'єкти, повністю адаптовані до умов місцевого ринку.

При цьому вказується, що створення спільного підприємства, як і раніше, потребує необхідних дозволів регулюючих органів, у тому числі дозволів Головного управління з конкуренції Саудівської Аравії та інших відповідних дозволів.

Food Company є одним з провідних на Близькому Сході постачальників свіжого та переробленого м'яса птиці, інших м'ясних продуктів, а також кормів для тварин та товарів для здоров'я. Це є публічна компанія, зареєстрована на Саудівській фондовій біржі. Бізнес-модель Tanmiah включає виробництво, переробку та розповсюдження продукції, що продається в Саудівській Аравії, ОАЕ, Бахрейні, Омані, Йорданії та Кувейті. Станом на 31 грудня 2022 року Tanmiah управляє 108 фермами, а також шістьма інкубаторіями, двома комбікормовими заводами та чотирма скотобійнями.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року агрохолдинг завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Холдинг виробляє та реалізує свою продукцію під ТМ "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", LaStrava, Skott Smeat, "РябChick", Ukrainian Chicken, Qualiko, Sultanah, Assilah, а також через франчайзингову мережу магазинів "М'ясомаркет" та точок стріт-фуду Döner Market.

Засновником, мажоритарним акціонером та головою правління МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.